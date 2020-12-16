القبض على ستة “دواعش” في نينوى

2020/12/16 | 10:17 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنت وكالة الاستخبارات، الأربعاء، عن القاء القبض على ستة عناصر بتنظيم “ داعش” الاجرامي في محافظة نينوى.وقالت الوكالة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات نينوى تمكنت من القاء القبض على ستة ارهابيين مطلوبين وفق احكام المادة ٤ ارهاب لانتمائهم لعصابات داعش الارهابية لعملهم بمايسمى المعسكرات العامة وفرقة الفرقان و ديوان الجند وديوان الحسبة تحت اسماء وكنى مختلفة”.وأضاف البيان أنه “من خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا لأنهم اشتركوا بعدة عمليات ارهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين قبل عمليات التحرير”، مبينا أنه “تم ايداعهم التوقيف لاستكمال التحقيقات ولاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم”.



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