مستشار الكاظمي يكشف عن مضمون اتفاق مرتقب بين العراق والصين

2020/12/16 | 10:19 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الأربعاء، مضمون اتفاق مزمع توقيعه بين بغداد وبكين لبيع 48 مليون برميل بطريقة الدفع المسبق.

وقال صالح، في حديث للصحيفة الرسمية تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" (16 كانون الاول 2020)، إن "الاتفاقية التي ستوقعها وزارة النفط وشركات نفط صينية حكومية تتضمن تسلم وزارة المالية قيمة 48 مليون برميل بشكل فوري عن بيع نفط يجري تسليمه بعد 6 اشهر من تسلم المبالغ وبواقع كميات مصدرة 4 ملايين برميل شهريا على مدى 12 شهرا".

وأشار إلى أن "سعر النفط المباع للشركة الاجنبية يحدد بعد شهر من توقيع الاتفاق ويأخذ معدل متوسط سعر النفط في ذلك الشهر كمعيار لسعر شراء الكميات ويجري تسليم المبالغ ل‍وزارة المالية على هذا الاساس نقدا اي قبل التصدير بستة اشهر".

وأضاف، أنه "بعد تحديد سعر البيع بمتوسط اسعار النفط في الشهر الذي يلي التوقيع تسلم المبالغ نقدا وتتسلم الشركة الأجنبية كميات نفط خام بغض النظر عن القيمة"، مبينا أن "الاتفاق يعد نوعا من الاقتراض مقابل النفط ويسمى هذا النوع التمويل السابق لتصدير النفط بغية دعم سيولة الموازنة العامة".

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