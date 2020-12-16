ارتفاع جديد بأسعار صرف الدولار أمام الدينار

2020/12/16 | 10:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الدولار الأميركي

فوتو: ارشيف

منذ 18 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

عاود سعر صرف الدولار ارتفاعه في الأسواق المحلية العراقية، الأربعاء، بعد انخفاض ملحوظ يوم أمس.

وتراوح سعر صرف ورقة الـ 100 دولار أميركي، صباح اليوم، 16 كانون الأول 2020، في مكاتب الصيرفة بين 128.000 إلى 129,000 دينار

فيما بلغ السعر في بورصة الكفاح ببغداد 129,500 دينار

أما في البصرة / بورصة

129,500

اربيل /بورصة

129,500

السليمانية / بورصة

129,350

وهذه أسعار صرف العملات العالمية الأجنبية

اليورو : 100 يورو 121,62 دولار

الأسترليني : 100 باوند 134,58 دولار

الليرة التركية : 100 دولار 783,41 ليرة تركية

المعادن

سعر أونصة الذهب عالميا $ 1856,45

النفط

سعر برميل نفط الخام برنت 50,70 دولار

سعر برميل نفط الخام الاميركي 47,45 دولار .

ر.إ

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