ارتفاع جديد بأسعار صرف الدولار أمام الدينار

الدولار الأميركي
فوتو: ارشيف
منذ 18 دقیقة
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ديجيتال ميديا إن آر تي
عاود سعر صرف الدولار ارتفاعه في الأسواق المحلية العراقية، الأربعاء، بعد انخفاض ملحوظ يوم أمس.
وتراوح سعر صرف ورقة الـ 100 دولار أميركي، صباح اليوم، 16 كانون الأول 2020، في مكاتب الصيرفة بين 128.000 إلى 129,000 دينار
فيما بلغ السعر في بورصة الكفاح ببغداد 129,500 دينار
أما في البصرة / بورصة
129,500
اربيل /بورصة
129,500
السليمانية / بورصة
129,350
وهذه أسعار صرف العملات العالمية الأجنبية
اليورو : 100 يورو 121,62 دولار
الأسترليني : 100 باوند 134,58 دولار
الليرة التركية : 100 دولار 783,41 ليرة تركية
المعادن
سعر أونصة الذهب عالميا $ 1856,45
النفط
سعر برميل نفط الخام برنت 50,70 دولار
سعر برميل نفط الخام الاميركي 47,45 دولار .
ر.إ
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