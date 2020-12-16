التربية: بناء 51 مدرسة في الكرخ ضمن الاتفاقية الصينية

2020/12/16 | 10:20 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة التربية، الأربعاء، عن تهيئة 31 قطعة ارض لبناء 51 مدرسة ضمن الاتفاقية العراقية الصينية ضمن قاطع تربية الكرخ الأولى.وقال الوكيل الاداري بالوزارة مدير عام تربية الكرخ الاولى فلاح القيسي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، ان “المديرية هيأت 31 قطعة ارض ضمن ثلاثة قواطع لبناء 51 مدرسة”، منوها بأن “تشييدها سيتم ضمن الاتفاقية المبرمة مع الصين لبناء 1000 مدرسة في عموم البلاد”.وأضاف القيسي، أن “اللجنة المشتركة بين مجلس الوزراء ووزارة التربية اجرت زيارة ميدانية لقطع الأراضي المرشحة للبناء للاطلاع عليها ومعاينتها على أرض الواقع في قاطع الغزالية والخضراء وابي غريب لتهيئتها من اجل تنفيذ المشروع”.وتابع، أن “اللجنة قامت خلال الجولة باعداد الصفوف وحجم القاعات بحسب حاجة المنطقة والاكتظاظ السكاني، وتم إجراء دراسة شاملة بأعداد البنايات، والطلبة لكل قاطع مرتبط جغرافياً بالمديرية”.



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