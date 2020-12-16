إدارة نادي أربيل تفسخ التعاقد مع لاعبين أفريقيين

2020/12/16 | 10:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

كشفت الهيأة الادارية لنادي اربيل ، عن فسخ التعاقد مع لاعبين إثنين أفريقيين من فريق الكرة بالنادي بعد توصية مدرب الفريق بإبعاد اللاعبين.

وذكرت الادارة في بيان تلقته ( بغداد اليوم) ،إن "الهيأة الادارية للنادي قررت فسخ التعاقد مع المحترفين ويليام تواله و ترينداد، بتوصية من مدرب الفريق رادان كاسانين".

وكانت الادارة قد تعاقدت مع المحترفين في بداية انطلاق دوري الكرة الممتاز ولمدة موسم واحد.

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