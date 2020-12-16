نائب: العمليات العسكرية بين ديالى وصلاح الدين تمهد لعودة القرى المهجورة منذ سنوات

2020/12/16 | 10:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ديالى

قال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، النائب عبد الخالق العزاوي، إن بعد تطهير المناطق الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين ومسك الأرض من قبل القوات الأمنية ستشهد قرى هذه المناطق عودة الأهالي المهجرين.

وذكر العزاوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، أن "العملية العسكرية لتحصين الحدود الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين وانهاء أي مضافات داعشية مستمرة منذ نحو اسبوع من قبل قوات الجيش والحشد الشعبي والعشائري من 3 محاور، لافتا إلى أن العملية تهدف لتأمين كامل ومستمر مع مسك الارض في جميع القرى المحررة والتي كانت مهجورة لعدم عودة الأسر النازحة رغم تحريرها قبل 5 سنوات".

واضاف، أنه "بعد مسك كل القرى المهجورة ونشر نقاط المرابطة ومسك الارض من خلال خطة واسعة النطاق من المؤمل أن تشهد هذه القرى عودة الأهالي مع بداية العام المقبل 2021 مؤكدا، بأن إعادة الأسر تمثل بداية نهاية وضع استثنائي في منطقة جغرافية مهمة شكلت لسنوات تهديدا مباشرا لأمن ديالى وصلاح الدين في أن واحد".

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