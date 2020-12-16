بالوثيقة.. طلب نيابي لاستضافة وزير الكهرباء ومسؤولين اثنين في الوزارة

2020/12/16 | 10:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وافق رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، على طلب النائب مضر الكروي باستضافة وزير الكهرباء ورئيس صندوق إعمار المناطق المتضررة من الإرهاب.

ونص الطلب الذي تقدم به الكروي، لمناقشة عقود صندوق إعمار المناطق المتضررة من الإرهاب، الخاصة بتجهيز محولات كهربائية للمحافظات وبيان أسباب رفض مدير توزيع كهرباء ديالى تنفيذ المشروع في مناطق ديالى المتضررة والمحررة من الإرهاب.

يتبع.



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