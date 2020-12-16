كورونا يمدد التعليم الالكتروني في العراق.. تحديات وخدمات سيئة

2020/12/16 | 10:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ألقت جائحة كورونا بظلالها على الجامعات والمعاهد العراقية، مع اعلان وزارة التعلم العالي بدء العام الدراسي الجديد، لتبرز عدد من التحديات في مقدمتها مواجهة هذه الجائحة والالتزام باجراءات السلامة وتحقيق الفائدة العلمية المرجوة من المواد الدراسية، وضعف خدمة الانترنيت في عموم العراق.أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (الاحد 6 كانون الاول …

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