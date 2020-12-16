2020/12/16 | 10:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداكدت القانونية النيابية ان عددا من النواب جمعوا 70 توقيعا لتعديل قانون الانتخابات لضمان اجرائها بشكل نزيه وسد الثغرات القانونية.وقال عضو اللجنة سليم همزة في تصريح صحفي، ان “كتلا سياسية جمعت 70 توقيعا لنواب بغية تحقيق مقترحات تعديل قانون الانتخابات، اذ سيتم رفعها الى هيئة رئاسة مجلس النواب خلال الجلسات المقبلة للموافقة على …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: جمعنا 70 تواقيع حتى الان لتعديل قانون الانتخابات) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: جمعنا 70 تواقيع حتى الان لتعديل قانون الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).