السعودية تعلن ميزانية 2021 والعجز يرتفع إلى 79 مليار دولار

2020/12/16 | 10:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الثلاثاء، عن ميزانية العام الجديد 2021، وسط عجز متوقع بنحو 141 مليار ريال (37.6 مليار دولار).وبلغت الميزانية الجديدة 990 مليار ريال (263.91 مليار دولار)، بتراجع نحو 7 بالمئة تقريبا عن العام الحالي.وارتفع العجز في الموازنة السعودية لعام 2020 من 50 مليار دولار كما كانت توقّعت …

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