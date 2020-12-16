2020/12/16 | 10:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألغت السعودية للمرة الأولى النصوص التي تحض على الكراهية تجاه الأديان الأخرى، من الطبعات الجديدة للكتب المدرسية، حسبما أفاد تقرير لمعهد مراقبة السلام والتسامح الثقافي في التعليم المدرسي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بأمر ولي العهد.. حذف نصوص الإعدام والكراهية من مناهج السعودية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بأمر ولي العهد.. حذف نصوص الإعدام والكراهية من مناهج السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).