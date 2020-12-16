طبيب اخصائي: الاصابات والوفيات بكورونا انخفضت بنسبة 75%

2020/12/16 | 10:36 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن طبيب اخصائي، اليوم الاربعاء، ان الاوضاع الصحية في محافظة السليمانية تتجه نحو الافضل وهناك انخفاض كبير بنسبة الاصابة بفايروس كورونا.

وقال الدكتور داهات حويزي مدير مستشفى الشهيد هيمن لمعالجة المصابين بفايروس كورونا في مدينة السليمانية لـPUKmedia: ان حالات الاصابة والوفاة بفايروس كورونا في محافظة السليمانية انخفضت بنسبة 75% مقارنة بالشهر الماضي.

واضاف: ان هذا الانخفاض لايعني انتهاء مخاطر الفايروس ولايجوز ان يدقع المواطنين الى اهمال تنفيذ التعليمات الصحية.

واشار الى ان هذا الانخفاض يعود الى التزام المواطنين بالتعليمات الصحية والجهود التي تبذلها الكوادر الصحية في المستشفيات ونحن ندعو المواطنين الى الاستمرار في تطبيق التعليمات الصحية.

PUKmedia خاص

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