الاعلان عن اقامة مهرجان كلاويز في السليمانية

2020/12/16 | 10:36 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت ادارة مركز كلاويز الثقافي عن اقامة مهرجان كلاويز في دورته الـ 24، تحت شعار "نجمة الصباح" نهاية نيسان المقبل عام 2021.

وقالت مديرة مركز كلاويز الثقافي الدكتور ابتسام اسماعيل في مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء، ان "المهرجان سيبدأ فعالياته الشعرية والأدبية والنقدية والفنية في العام المقبل وفي نهاية شهر نيسان في مدينة السليمانية".

وأضافت انه "سيتم دعوة مجموعة من الأدباء والمثقفين العرب والاجانب"، مشيرة الى ان "الأعمال المشاركة ستبدأ من 15 كانون الأول ولغاية الاول من اذار وسيتم تقييمها واختيار الأفضل منها."

PUKmedia / عدنان الجاف / السليمانية

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