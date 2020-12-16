2020/12/16 | 10:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..قررت الهيئة الادارية لنادي اربيل الرياضي، فسخ عقد اثنين من محترفيه بقرار فني.

وقال المنسق الاعلامي للنادي ريبين رمزي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “الهيئة الادارية لنادي اربيل ، قررت فسخ عقد المحترفين ويليام تواله وساريوس وعدم اكمال مشوارهم مع الفريق”.

واوضح ان “القرار جاء بتوصية وقرار فني من المدرب رادان كاسانين، الذي ابلغ الادارة بعدم حاجته للاعبين كونهام لايناسبان طريقة لعب الفريق”.

يذكر ان اللاعبين انضما الى اربيل في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.



انتهى/ 25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أربيل يفسخ عقد محترفين بقرار فني) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أربيل يفسخ عقد محترفين بقرار فني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).