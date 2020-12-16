تحالف عراقيون: تأخر إنجاز ميناء الفاو يفتح الباب امام التدخلات الأجنبية والإقليمية

2020/12/16 | 10:58 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..بين النائب عن تحالف عراقيون حسن فدعم ، الأربعاء، سبب الانقسام النيابي بشان تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير، مشيرا إلى أن تأخر إنجاز المشروع يفتح الباب أمام التدخلات الأجنبية والإقليمية.وقال فدعم في تصريح لـ/المعلومة/، إن “هناك انقساما سياسيا داخل مجلس النواب بشأن تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير واحالته للشركة الكورية أو الصينية”.وأضاف أن “ميناء الفاو الكبير من أهم المشاريع الاستراتيجية الحيوية المطروحة أمام الحكومة و تأخير إنجاز المشروع يفتح الباب امام التدخلات الاجنبية والإقليمية”.وأوضح فدعم، أن “مجلس النواب منقسم إلى فريقين ولكل واحد له وجهة نظر باحالة المشروع”، مشيرا الى ان “الفريق الأول الذي يرغب باحالة المشروع للشركة الكورية على اعتبار انها شركة متخصصة ولديها باع طويل في مجال الموانئ”.وأشار إلى أن “الفريق الثاني مع تحويل المشروع إلى الشركة الصينية وهي شركة متخصصة في بناء المحطات الكهربائية وليس إنشاء الموانئ”.انتهى/ 25 ح

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