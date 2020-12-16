تستمر نحو 72 ساعة… الامطار الرعدية والعواصف باقية في العراق

2020/12/16 | 10:59 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أعلنت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الأربعاء، حالة الطقس الجوية في مختلف مناطق البلاد، فيما أشارت إلى هطول أمطار وحدوث عواصف رعدية بدءاً من اليوم ولغاية الجمعة.

وقالت الهيأة في جداول توضيحية: إن “طقس اليوم في المنطقة الوسطى سيكون غائم جزئياً إلى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة، فيما سيكون في المنطقة الشمالية غائماً مصحوب بتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة مع تساقط الثلوج، بينما سيكون طقس المنطقة الجنوبية، غائم جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة”.

وأضافت، أن “طقس يوم غد الخميس في المنطقة الوسطى سيكون غائم جزئياً إلى غائم مع تساقط أمطار في الأقسام الغربية منها تكون رعدية، بينما في المنطقة الشمالية سيكون غائم جزئياً إلى غائم مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة وفرصة لتساقط الثلوج، فيما سيكون طقس المنطقة الجنوبية غائماً مع تساقط أمطار خفيفة الشدة ورعدية أحياناً”.

وتابعت الجداول، أن “طقس الجمعة المقبل، سيكون غائم جزئياً مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة في الأقسام الشرقية، بينما المنطقة الشمالية فسيكون طقسها غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة إلى متوسطة الشدة وفرصة لتساقط الثلوج، فيما سيكون طقس المنطقة الجنوبية غائم جزئياً وأحياناً غائم مع فرصة لتساقط الأمطار”.

وبينت الجداول، أن “الطقس في المناطق الوسطى والشمالية والجنوبية، سيكون صحواً إلى غائم جزئي مع بعض قطع الغيوم يومي السبت والأحد المقبلين”.

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