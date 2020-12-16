مجلس الامن الدولي يدعو بإجماع اعضاءه كل المرتزقة الاجانب الى مغادرة ليبيا فوراًَ

2020/12/16 | 11:05 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا مجلس الأمن الدولي كلّ “المرتزقة” والمقاتلين الأجانب إلى مغادرة الأراضي الليبية، وذلك في بيان صدر بإجماع أعضائه بمن فيهم روسيا المتّهمة بأنّها أرسلت إلى ليبيا مقاتلين عبر مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة.وقال أعضاء المجلس الـ15 في بيانهم إنّهم … Readmore

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