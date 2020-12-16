الخارجية العراقية: اللجنة العراقية الكويتية المشتركة ستعقد اجتماعاتها مطلع العام القادم

2020/12/16 | 11:05 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، أن اللجنة العراقية- الكويتية المشتركة ستعقد اجتماعاتها مطلع العام القادم.ونقل بيان عن الصحاف قوله: أن هناك قراراً عراقياً- كويتياً بتذليل المعوقات التي تواجه عمل اللجان الفنية المشتركة وبما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.… Readmore

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