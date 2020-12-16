بسبب التمييز ضد النساء..Pinterest تدفع تعويضات بأكثر من 20 مليون دولار

2020/12/16 | 11:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافقت شركة "بنترست" الأميركية المتهمة من مديرة العمليات السابقة فيها بالتمييز على أساس الجنس، على دفع 20 مليون دولار لها و2,5 مليون دولار لجمعيات مدافعة عن النساء والأقليات في شركات التكنولوجيا.

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