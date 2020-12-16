آلا طالباني: اقليم كوردستان مستعد لتنفيذ قانون تمويل العجز المالي

2020/12/16 | 11:07 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت النائبة آلا طالباني ان وفد اقليم كوردستان المتواجد حالياً في العاصمة بغداد اكد استعداده لتنفيذ قانون تمويل العجز المالي.

وقالت النائبة آلا طالباني في كلمة القتها خلال جلسة مجلس النواب: ان المماطلة في حصول اتفاق بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة ليست في مصلحة المواطنين.

وخاطبت النواب قائلة: هل الخطابات التي تصدر عن بعض الجهات تخدم المواطنين في اقليم كوردستان الذين هم بانتظار رواتبهم؟، نعم هناك اخطاء والجميع مسؤلون عنها.

وتابعت: نحن في مجلس النواب شرعنا قانون تمويل العجز المالية ومهمتنا متابعة تنفيذ القانون، هناك وفد اقليم كوردستان في بغداد لتطبيق المادة 7 من قانون تمويل العجز المالي، اليوم علينا متابعة تنفيذ هذا القانون.

واشارت الى ان وفد اقليم كوردستان اكد استعداده لتسليم الواردات النفطية وغير النفطية، لكن لحد الآن لم يتم التوصل الى أي اتفاق والحوارات مازالت جارية.

وتابعت: ان رئيس وفد حكومة اقليم كوردستان لامانع لديه من المجيء الى مجلس النواب لكي تسمعوا مايقوله بانفسكم، اخوتي النواب ساعدوا اخوتكم في اقليم كوردستان الذين وقفتهم من اجلهم قبل فترة لمنحهم استحقاقاتهم القانونية والدستورية.

PUKmedia خاص

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