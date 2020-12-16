الموت يغيب احد اشهر العازفين في شرق كوردستان

2020/12/16 | 11:07 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي اليوم الاربعاء في مدينة مهاباد بشرقي كوردستان الفنان الكوردي المعروف قادر قادري عن عمر ناهز الـ 93 عاما بعد صراع مع المرض.

والفنان قادر قادري المعروف باسم قدرت آغا هو واحد من اشهر عازف المزمار والناي والدف وقد عزف لفنانين مشاهير في شرق كوردستان مثل حسن زيرك، محمد ماملي، سيد محمد سقايي وعدد من الفنانين في كوردستان ايران.

هذا وسيوارى جثمانه الثرى اليوم في مقبرة مهاباد بجوار عدد من الفنانين الراحلين.

PUKmedia / باشيلا جعفر

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