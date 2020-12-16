التربية: تأجيل موعد الاختبار التحريري المستوى الثاني لطلبة الموهوبين

2020/12/16 | 11:10 - المصدر: سفن سكاي

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أعلنت وزارة التربية، الأربعاء، تأجيل موعد الاختبار التحريري المستوى “الثاني” لطلبة مدارس الموهوبين، إلى يوم الاثنين المقبل.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، إن “الاختبار كان من المقرر إجراؤه يوم السبت الموافق الـ19 من كانون الأول الحالي، حيث تم تأجيلهُ مراعاةً لظروف الطلبة ولتهيئة الأجواء المناسبة لهم الي يوم الاثنين المصادف الـ21 من كانون الأول لعام 2020 ، في تمام الساعة الثامنة صباحاً”.

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