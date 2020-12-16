الخارجية الامريكية ترد على اتهامات وزير الخارجية الروسي بالاعيب امريكية في البحر الابيض المتوسط

2020/12/16 | 11:11 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا عقّبت فيه على “اتهامات” وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وما وصفه بـ”ألاعيب سياسية أمريكية في منطقة البحر الأبيض المتوسط”.وقالت الخارجية الأمريكية في البيان: “اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الولايات المتحدة بممارسة ألاعيب سياسية … Readmore

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