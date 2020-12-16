القبض 16 مطلوبا في مدينة الموصل

2020/12/16 | 11:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/ اعلنت قيادة شرطة محافظة نينوى عن القبض على 16 مطلوبا في الموصل.وقال مصدر في شرطة نينوى للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ان "القوات الامنية شنت عملية واسعة ونوعية لتنفيذ اوامر القاء القبض على المطلوبين قضائيا ،تم من خلالها القبض على 16 مطلوبا بجرائم و قضايا جنائية منها السرقة_والابتزاز_والنصب_والاحتيال "./انتهى.

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