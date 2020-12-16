ضبط خمس عجلات محملة بمنتوج نفطي في أربع محافظات والقبض على سائقيها

2020/12/16 | 11:15 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت وكالة الاستخبارات، الاربعاء، ضبط خمس عجلات والقاء القبض على سائقيها محملة بمنتوج نفطي مخالفة للضوابط في اربعة محافظات.

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