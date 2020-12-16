في أسبوع.. الذهب يبلغ أعلى مستوى في الارتفاع

2020/12/16 | 11:15 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز}ارتفعت أسعار الذهب اليوم، الأربعاء، إلى أعلى مستوى في أسبوع بفضل آمال بمزيد من التحفيز الأمريكي، بينما يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي بشأن السياسات اللاحقة.

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