الشمري : الإسراع بانجاز مشروع الفاو الكبير يكتسب اهمية استراتيجية وتنموية كبيرة للعراق

2020/12/16 | 11:21 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري ان الإسراع بانجاز مشروع الفاو الكبير يكتسب اهمية استراتيجية وتنموية كبيرة للعراق.

وقال في بيان صحفي تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ان” انشاء الميناء يضمن للأجيال القادمة موردا سياديا كبيرا لما يكتسبه من اهمية كبرى.

واضاف الشمري: نحن مع منح انشاء المشروع لشركة دايو الكورية الجنوبية الرصينة والتي لها اسم كبير في بناء المنشآت والمشاريع الكبيرة .

واوضح ان البدء بانشائه وفق الشروط الوطنية سيضفي استقلالية اكبر للقرار العراقي وحسن اختياره كمشروع عملاق.

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