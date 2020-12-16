التربية تؤجل موعد الاختبار التحريري لطلبة مدارس الموهوبين

2020/12/16 | 11:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت وزارة التربية، اليوم الاربعاء، تأجيل موعد الاختبار التحريري – المستوى الثاني لطلبة مدارس الموهوبين.وقالت الوزارة، في بيان وصل “النور نيوز” انه “مراعاةً لظروف الطلبة المتقدمين ولإعطاء فرصة أكبر لمراجعة المناهج، تُعلن وزارة التربية عن تأجيل موعد الاختبار التحريري – المستوى الثاني لطلبة مدارس الموهوبين، الى يوم الاثنين الموافق الـ21 من شهر كانون …

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