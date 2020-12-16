حماس: التطبيع خطيئة وسنتصدى لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية

2020/12/16 | 11:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأكدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في ذكرى الانطلاقة الثالثة والثلاثين أنها ستقف سدًا منيعًا في وجه كل محاولات تصفية القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها صفقة القرن وتوابعها.وقالت الحركة في بيان صحفي الإثنين، إن “حماس ستظل أمينة على حقوق شعبنا الفلسطيني وثوابته على مستوى الإنسان والأرض والمقدسات”.وشددت الحركة على أنها “ستبقى وفية لشعبها وأمتها، بمواصلة …

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