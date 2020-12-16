دونالد ترامب ، زعيم شعبوي بلون فاشي شديد الخطورة - تيسير خالد

2020/12/16 | 11:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تيسير_خالد اجتمع المجمع الانتخابي في الولايات المتحدة الاميركية أخيرا للبت في نتائج الانتخابات الرئاسية الاميركية ، التي جرت في الثالث من شهر نوفمبر / تشرين الثاني الماضي .



المجمع حسم الأمر وأعلن فوز جو بايدن في سباق الرئاسة الى البيت الأبيض .



غير ان الامر لم يقف عند هذا الحد ، فردا على المجمع الانتخابي كان اول عمل قام به الرئيس إعلان استقالة وزير العدل ، الذي خذله ، وكرر الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب ......





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