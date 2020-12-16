أول نشاط للمرشد الإيراني بعد أنباء تعرضه لوعكة صحية

2020/12/16 | 11:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أعلن مكتب المرشد الإيراني علي خامنائي، اليوم الأربعاء (16 كانون الأول 2020)، عن نشاط جديد، يأتي بعد أيام من أنباء تعرضه لوعكة صحية.

واستقبل خامنائي، وفق وسائل إعلام إيرانية، أسرة قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني ومنظمي ذكرى شهداء المقاومة".

وبحسب المتحدث باسم البرلمان الإيراني، عباس أصلاني، الذي نشر صورة المرشد مع عائلة سليماني، فإن "هذا هو أول لقاء علني منذ انتشار شائعات حول وضعه الصحي".

وطوال الأيام الماضية، تداولت وسائل إعلام عربية، انباء عن تعرض خامنائي لوعكة صحية لم تنشر كثيراً من التفاصيل حولها.

ومنذ انتشار فيروس كورونا، دخل المرشد الإيراني في إجراءات وقائية، وخفض نشاطاته ولقاءاته التي يقوم بها، توخياً للإصابة.

وفي اللقاءات الرسمية، ومن بينها لقاء المرشد ورئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، التزم الاثنان التباعد، حيث جلس كل من الكاظمي والرئيس الإيراني حسن روحاني، على مسافة من خامنائي، وفق الصور المنشورة للزيارة.

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