إعدام 3 ملايين طائر لغاية الآن.. أنفلونزا الطيور تنتشر في بلد آسيوي

2020/12/16 | 11:26 - المصدر: بغداد اليوم

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اكتشفت مزارع جديدة هذا الأسبوع في اليابان، استفحل فيها أنفلونزا الطيور، في أسوأ انتشار على الإطلاق لأنفلونزا الطيور في البلاد، ليصبح حوالي ربع محافظات البلاد الـ 47 في دائرة الخطر.

وذكرت وزارة الزراعة اليابانية، اليوم الأربعاء، أن نحو 32 ألف طائر سيتم ذبحه ودفنه في مدينة سوكومو بمحافظة كوتشي بجنوب غرب اليابان، بعد اكتشاف إنفلونزا الطيور في مزرعة هناك".

وأضافت، أنه "تم العثور على مزيد من الطيور المصابة في مزرعتين بمحافظة كاجاوا، حيث ظهر وباء الدواجن الشهر الماضي، وتم ذبح ما يقرب من 30 ألف طائر هناك".

ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن اليابان، فإن "المرض تفشى في 12 محافظة بجميع أنحاء اليابان، وتم إعدام 3 ملايين طائر حتى الآن".

وأشارت الوزارة إلى أنه "من غير الممكن أن يصاب الناس بإنفلونزا الطيور من أكل بيض أو لحوم الدجاج المصاب، لكن مسؤولي الصحة في جميع أنحاء العالم يشعرون بالقلق من سلالة الفيروس، التي تجعل الأنواع تنتقل إلى البشر وتتسبب بجائحة مثل فيروس كورونا".

وأمس الثلاثاء، قررت حكومة كوريا الجنوبية، إعدام أكثر من 4 ملايين طائر لمنع انتشار إنفلونزا الطيور.

ونشر مقطع فيديو يرصد تفاصيل القرار الكوري الجنوبي، الذي جاء بعدما تم العثور على نحو 10 عينات من إنفلونزا الطيور في البلاد خلال أقل من شهرين.

ويعد تفشي المرض في اليابان وكوريا الجنوبية المجاورة، وباءين منفصلين عن وباء إنفلونزا الطيور شديد العدوى الذي يصيب الدواجن في جميع أنحاء العالم، وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ومسؤولين يابانيين.

المصدر: رويترز

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