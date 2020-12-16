الاستخبارات العراقية: إلقاء القبض على ستة إرهابيين في نينوى

2020/12/16 | 11:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على ستة "إرهابيين" ينتمون لتنظيم "داعش" الارهابي في محافظة نينوى....

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