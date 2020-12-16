2020/12/16 | 11:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأربعاء، تمديد السقف الزمني لتسجيل الطلبة المقبولين في الكليات أو المعاهد للسنة الدراسية 2020/2019 الى الثلاثين من الشهر الحالي.وقالت الوزارة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنها “وافقت على تمديد السقف الزمني لتسجيل الطلبة المقبولين في الكليات أو المعاهد للسنة الدراسية 2020/2019”.وأضاف البيان أن “التمديد سيكون لغاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الأربعاء الموافق 2020/12/30”.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تمديد التسجيل للمقبولين للسنة الدراسية الى الثلاثين من الشهر الحالي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تمديد التسجيل للمقبولين للسنة الدراسية الى الثلاثين من الشهر الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).