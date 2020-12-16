كربلاء تنتج 16 مليون بيضة خلال شهر واحد فقط

2020/12/16 | 11:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / كربلاء المقدسة..اعلنت مديرية زراعة كربلاء، الأربعاء، عن انتاج اكثر من 16 ميلون بيضة خلال تشرين الثاني الماضي في ارتفاع انتاجي ملحوظ عن الاشهر السابقة.وقال معاون مدير الزراعة مجيد الخزعلي في تصريح لـ/المعلومة/، ان “مشاريع بيض المائدة في كربلاء حققت ارتفاعا ملحوظا بالانتاج حيث تم بلغت 16 مليون و175 الف بيضة خلال شهر تشرين الثاني فقط”.واضاف الخزعلي ان “معدلات إنتاج البيض بدأت بالتزايد لسد حاجة السوق المحلية”، مبينا ان في كربلاء 7 مشاريع لانتاج البيض أنشئت معظمها عن طريق قروض المبادرة الزراعية.واشار الى ان “المديرية وجهت اصحاب الدواجن بفتح اماكن للبيع المباشر للبيض بعد ان ارتفع سعر الطبقة الواحدة في السوق الى الـ6 الاف دينار، وتحديد السعر بـ5 الاف فما دون”.



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