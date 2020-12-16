الضاري: لجان التحقيق “الصورية” تُشجع على تكرار عمليات اغتيال الناشطين والمتظاهرين

2020/12/16 | 11:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدوره أكد الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري، أن لجان التحقيق “الصورية” تُشجع القتلة والمجرمين على تكرار عمليات خطف واغتيال الناشطين والمتظاهرين وكل اصحاب الكلمة الحُرة في ‫العراق‬.‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ودعا الضاري في تغريدة على حسابه بتويتر، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى ضرورة الالتزام بتعهداته في حماية العراقيين من السلاح المنفلت الذي تستخدمه قوى اللا دولة لتصفية من يعارضها ويكشف جرائمها، مستنكرا بشدة جريمة اغتيال الناشط ‫صلاح العراقي‬، والسكوت عنها خاصة أنها نُفدت على مقربة من تواجد القوات الأمنية في ‫بغداد‬.‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

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