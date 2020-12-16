"أم هارون".. مسلسل بحريني هيأ للتطبيع مع إسرائيل

2020/12/16 | 11:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال البحريني، شمس علي، أحد مؤلفي المسلسل الخليجي "أم هارون" أن توقيت بث ذلك العمل الدرامي جاء في توقيت هام قبل توقيع اتفاق إبراهيم الذي أدى إلى عقد اتفاقيات سلام بين البحرين والأمارات وبين إسرائيل.

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