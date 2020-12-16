مستشفى خاص بكورونا يشكر رئاسة الـ أ. و. ك

2020/12/16 | 11:38 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه مدير مستشفى قلا الخاصة بمعالجة المصابين بفايروس كورونا في منطقة كرميان الشكر للرئيسين المشتركين للاتحاد الوطني الكوردستاني ومسؤول مركز تنظيمات الاتحاد الوطني في كرميان على تأمينهم رواتب شهرين لموظفي المستشفى.

وقال عدنان مجيد مدير المستشفى في تصريح خاص لـ PUKmedia، نشكر الرئيسين المشتركين للاتحاد الوطني الكوردستاني ومسؤول مركز تنظيمات الاتحاد الوطني في كرميان على جهودهم وتأمينهم رواتب شهرين كاملين لموظفي المستشفى.

PUKmedia / زمناكو يحيايي

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