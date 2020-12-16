قرار جديد من التعليم حول إجراءات قبول الطلبة في الجامعات والمعاهد

2020/12/16 | 11:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأربعاء، تمديد فترة التسجيل للمقبولين للسنة الدراسية 2020-2019، إلى الثلاثين من كانون الأول.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (16 كانون الأول 2020)، "تمت الموافقة على تمديد السقف الزمني لتسجيل الطلبة المقبولين في الكليات أو المعاهد للسنة الدراسية 2020/2019 إلى غاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الأربعاء الموافق 2020/12/30".

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