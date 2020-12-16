البيشمركة تشتبك مع مسلحين من العمال الكردستاني قدموا من سوريا

2020/12/16 | 11:41 - المصدر: سفن سكاي

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أعلن وكيل وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان سربست لزكين يوم الاربعاء احباط قوات البيشمركة هجوما شنه مسلحون موالون لحزب العمال الكردستاني قادمين من سوريا.

وقال لزكين في مؤتمر صحفي، إن “مجموعة من عناصر وحدات حماية الشعب (YPG) هاجمت في الساعة 4:30 نقطة لقوات البيشمركة في منطقة سيحلا لتدور اشتباكات عنيفة بين الجانبين استمرت قرابة ساعتين استخدمت فيها المدافع الرشاشة”، مردفا بالقول ان “البيشمركة تمكنت من دحر القوات المهاجمة التي حاولت التسلل من الاراضي السورية الى الاقليم”.

واضاف ان “الاشتباكات لم تسفر عن وقوع خسائر ضمن صفوف قوات البيشمركة رغم شدتها”.

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