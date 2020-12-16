هبوط مفاجئ لاسعار النفط بفعل زيادة مخزونات الخام الامريكي واغلاقات اوروبا بسبب كورونا

2020/12/16 | 11:41 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت أسعار النفط، الأربعاء، بفعل زيادة مفاجئة في مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ومع تقلص الطلب على الوقود وسط تشديد الإغلاق في أوروبا لمواجهة جائحة فيروس كورونا.وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتًا ، أو ما يعادل 0.2٪ … Readmore

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