نائب سابق: المطالبة ببقاء القوات الامريكية “انتحار سياسي”

2020/12/16 | 11:42 - المصدر: المعلومة

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امريكا

المعلومة/ بغداد..اكد النائب السابق رعد الماس، الاربعاء، أن اي جهة تطالب ببقاء القوات الامريكية هي تتجه للانتحار السياسي في العراق.وقال الماس في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” قرار اخراج القوات الاجنبية ومنها الامريكية محسوم لارجعة فيه وهو يمثل قرار الشعب لان وجود تلك القوات يشكل مصدر تهديد للامن العراقي خاصة بعد ارتكابها سلسلة مجازر بشعة بحق القوات الامنية والحشد الشعبي وقادة النصر”.واضاف الماس،ان” اي حزب او تكتل يدعو لبقاء القوات الامريكية يعني انه يتجه للانتحار السياسي لان الشعب لن يقبل ان يكون لتلك القوات اي موطئ قدم على ارضه والكرة الان في ملعب الحكومة باعتبارها الجهة التنفيذية لتطبيق قرارات البرلمان”.وتابع،ان” امريكا منذ 2003 لم تقدم اي شي للعراق حتى في الاطار الاقتصادي الذي تتفاخر به وجميع شركاتها التي حصلت على مليارات الدولارات ليس لها اي مشروع واضح المعالم يخدم العراقيين”، مؤكدا أن “الوجود الامريكي في العراق مهدد للاستقرار واخراج قواتها امر لاجدال عليه”.وكان مجلس النواب اتخذ قرار باخراج القوات الاجنبية من البلاد ومنها الامريكية قبل نحو عام عقب ارتكابها سلسلة مجازر بشعة بحق القوات الامنية ولحشد الشعبي وقادة النصر”.انتهى 25 ف

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