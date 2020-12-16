ألمانيا تسجل قفزة في عدد وفيات كورونا

2020/12/16 | 11:43 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]سجلت ألمانيا ارتفاعا حادا في أعداد الوفيات، بلغ 952 حالة خلال اليوم الماضي، فيما تم تسجيل 27728 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

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