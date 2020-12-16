القبض على متهم بحوزته2000 حبة مخدر في الانبار

2020/12/16 | 11:46 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الانبار: الفرات نيوز}أعلنت مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة إلى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم الأربعاء، القبض على متهم بحوزته 2000 حبة مخدرة في الأنبار.

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