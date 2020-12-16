2020/12/16 | 11:46 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {نينوى: الفرات نيوز}اعلنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية،اليوم الأربعاء، القبض على ستة إرهابيين من عناصر داعش الارهابي في نينوى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على ستة ارهابين في نينوى) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على ستة ارهابين في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).