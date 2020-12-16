الكشف عن مسارين لمفاوضات الوفد الكردي في بغداد

2020/12/16 | 11:52 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد…كشف عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، الاربعاء، عن استمرار المباحثات بين بغداد واربيل بشان رواتب موظفي الاقليم، مبينا ان اي اتفاق مقبل بين الطرفين سيفشل دون اعتماد الشفافية.وقال كوجر في تصريح لـ/المعلومة/ ان “الوفد الكردي في بغداد يتفاوض في محورين من اجل حسم قضية رواتب موظفي الاقليم”.واضاف ان ” المحور الاول هو استلام عاجل للرواتب من بغداد ضمن مخصصات قانون الاقتراض الداخلي والخارجي الذي اقره البرلمان فيما يحاول تثبيت اتفاقية جديدة لموازنة 2021″.واشار الى ان “الوفد لم يتوصل الى حلول مرضية للطرفين وفي حال التوصل فانه يجب ان تخضع سياسيات النفطية في الاقليم الى الشفافية فضلا عن موارد الاقليم الاخرى من اجل الزام بغداد بدفع الرواتب وادراج حصة الاقليم ضمن الموازنة”.



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