بالصور.. أبرز الأحداث التي شهدها العام 2020

2020/12/16 | 11:52 - المصدر: NRT عربية

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أحداث العام 2020

فوتو: ارشيف

منذ 18 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

شهد العام الجاري 2020 سلسلة متنوعة من الأحداث، طغت عليها جائحة فيروس كورونا المستجد بشكل خاص.

ونشر موقع "الحرة" الأميركي، اليوم الأربعاء، 16 كانون الأول 2020، مجموعة من الصور توثق عددا من أهم الأحداث التي شهدتها دول العالم في 2020:

الحدث الأهم على الإطلاق هذا العام، جائحة أدت إلى إصابة ومقتل الملايين حول العالم، خاصة الولايات المتحدة.



في الصورة، مسعفون في مستشفى ويكوف بمنطقة بروكلين في نيويورك ينقلون جثامين مرضى قضوا جراء المرض إلى شاحنة تبريد تعمل مشرحة مؤقتة :

مقتل الأميركي الأسود جورج فلويد، على يد شرطي أبيض، تسبب في سلسلة من الأحداث سلطت الضوء على التوتر العرقي في الولايات المتحدة.



في الصورة، حفل تأبين لفلويد في مدينة مينيابوليس حيث لفظ فلويد أنفاسه الأخيرة يوم 25 أيار الماضي:

شرطة مكافحة الشغب في هونغ كونغ تعتقل رجلا أثناء مسيرة لمحتجين مؤيديين للديمقراطية ضد قانون الأمن القومي الجديد يوم 1 يوليو، خلال ذكرى إحياء استلام الصين المدينة من بريطانيا:

أحد أكبر الكوارث التي حلت بلبنان، حريق مرفأ بيروت الذي أودى بحياة العشرات وتسبب في خسائر مادية هائلة.



في الصورة، مروحية تشارك في جهود الإطفاء يوم الرابع من آب:

امرأة تحمل طفلا هربا من ألسنة اللهب بعد اندلاع حريق كبير في مخيم موريا للمهاجرين في جزيرة لسبوس اليونانية يوم 9 سبتمبر.



في ذلك اليوم، بات آلاف اللاجئين بلا مأوى، ما أدى لحدوث أزمة كبيرة، لكنها قوبلت بموجة من التعاطف في جميع أنحاء أوروبا وخروج دعوات لإصلاح أنظمة رعاية اللاجئين:

تلميذ في كاليفورنيا يتابع دروسه عن بعد مع مدرسيه في المدرسة عبر مكتب مفصول عن الآخرين بحواجز بلاستيكية.



أجبرت جائحة كورونا هذا العام ملايين التلاميذ على التعلم عن بعد بسبب المخاوف الصحية:

أم تنعى ابنها الذي قتل في معارك إقليم ناغورنو قره باغ المتنازع عليه.



القتال انتهى باتفاق لوقف إطلاق النار أنهى مواجهات دامية استمرت ستة أسابيع، وسط أنباء بانتهاك الاتفاق ومواصلة القتال:

متظاهر مؤيد للديمقراطية في تايلاند يشير إلى شرطة مكافحة الشغب خلال تجمع مناهض للحكومة في بانكوك يوم 16 أكتوبر.



شهدت تايلاند منذ الصيف الماضي خروج عشرات الآلاف من المتظاهرين للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء، برايوت شان أو شا، وإعادة صياغة الدستور الذي يعتبرون أنه منحاز لصالح الجيش وبإصلاحات عميقة في الملكية:

بعد إعلان وسائل إعلام فوزه بانتخابات الثالث من نوفمبر، شارك جو بايدن ونائبته، كامالا هاريس، وزوجته، جيل بايدن، في الاحتفالات التي أقيمت في مسقط رأسه، مدينة ويلمنغتون بولاية ديلاوير، يوم السابع من نوفمبر.

أب وابنته يبكيان بعد وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا، في الـ25 من نوفمبر، خلال حفل تأبين أقيم بهذه المناسبة.



لاقت وفاة مارادونا اهتماما كبيرا من عشاق كرة القدم وسياسيين ومشاهير في العديد من المجالات:

ر.إ

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