روسيا: 596 حالة وفاة بكورونا وأكثر من 26 ألف إصابة في يوم واحد

2020/12/16 | 11:57 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الاربعاء (16 كانون الاول 2020)، تسجيل 26509 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة 596 شخصاً اخر، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت السلطات في موقفها اليومي، إنها "رصدت خلال الساعات الماضية 26509 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليترفع مجمل أعداد الاصابات في عموم أقاليم البلاد الى مليونين و734454 إصابة منذ تفشي الوباء".

وأضافت، انه "تم تسجيل 596 حالة وفاة خلال اليوم، ليرتفع مجمل أعداد الوفيات 48564 حالة، في عموم أقاليم البلاد".

أعلنت وزارة الصحة الروسية، يوم أمس الثلاثاء، انطلاق حملات التطعيم ضد فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد.

وقال وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، إن عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم باللقاح ضد فيروس كورونا بلغ 28.5 آلاف شخص حتى الآن.

وأشار موراشكو، أثناء اجتماع مجلس التنسيق الحكومي لمكافحة فيروس كورونا، إن العدد الإجمالي للمنظمات الطبية التي تشارك في التطعيم في مناطق روسيا يبلغ 1229.

وأضاف أن ما يقرب من 90 منظمة طبية في مناطق روسيا تتسلم شحنات من اللقاح وتسهر على توزيعها للمراكز، التي تشرف على التطعيم.

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