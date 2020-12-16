تحالف عراقيون يعلق على مشروع ميناء الفاو و احالته للشركة الكورية أو الصينية

2020/12/16 | 11:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بين النائب عن تحالف عراقيون حسن فدعم، الأربعاء، سبب الانقسام النيابي بشان تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير، مشيرا إلى أن تأخر إنجاز المشروع يفتح الباب ...

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