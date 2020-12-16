2020/12/16 | 11:57 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إدارة الميناء تستغرب قرار المسابقات بتغيير توقيت مباراة الزوراء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/16 | 11:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إدارة الميناء تستغرب قرار المسابقات بتغيير توقيت مباراة الزوراء) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إدارة الميناء تستغرب قرار المسابقات بتغيير توقيت مباراة الزوراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).